Ternana-Napoli Femminile: andata dello spareggio salvezza/promozione. Le probabili formazioni

Ternana-Napoli Femminile è lo spareggio che vale un pezzo di stagione; infatti chi vince guadagnerà un posto nella prossima Serie A Femminile. Le due compagini hanno battagliato anche nella passata stagione in cadetteria, quando le partenopee hanno concluso in vetta – e di conseguenza sono state promosse in massima serie -, mentre le neroverdi hanno chiuso al quarto posto della generale.

Factory della Comunicazione

Qui Ternana

Le umbre hanno chiuso al secondo posto il Campionato di Serie B, alle spalle della Lazio, hanno conquistato 76 punti, frutti delle 24 vittorie, 4 pari e 2 sconfitte ma soprattutto hanno segnato 92 gol e subito 25 reti, risultando il miglior attacco ed insieme al Parma la seconda miglior difesa alle spalle della Lazio. La squadra è imbottita di ex calciatrici del Napoli Femminile: Tasselli, Capitanelli, Di Criscio, Sara Tui , Poracrelli e Pirone. Quest’ultima ha segnato 22 gol in campionato, due in più di quanti ne abbia segnato la squadra azzurra in tutta la stagione. Le fere sono allenate da mister Fabio Melillo, con un passa alla Res Roma e nel settore giovanile della As Roma. Il tecnico schiera la sua squadra con Ghioc in porta, linea difensiva con Pacioni, Quazzico e Di Criscio. A centrocampo Zannini e Vigliucci agiranno sulle fasce (rispettivamente di destra e di sinistra), mentre in mezzo si muoveranno Fusar Poli e Sara Tui. Infine Labate e Tarantino supporteranno la punta Pirone (pupillo di patron Carlino).

Qui Napoli Femminile

Dopo aver fatto debuttare nel derby tante giovani promesse, per questo match delicato Biagio Seno si affiderà alle calciatrici, che fin qui gli hanno dato maggiore affidabilità. Lo schema di partenza sarà il ben collaudato 3-4-1-2 con Bacic in porta, linea difensiva con Pellinghelli a destra, al centro il duo Pettenuzzo-Di Marino ed infine a sinistra Kobayshi. A centrocampo spazio al terzetto Gallazzi, Kajzba e Giacobbo, che avranno il compito di fare collante tra i due reparti. Chmielinski agirà come trequartista alle spalle del duo del Estal-Banusic.

Ternana-Napoli Femminile: probabili formazioni

Ternana (3-4-1-2): Ghioc; Pacioni, Quazzico, Di Criscio; Zannini, Fusar Poli, Ferrara, Vigliucci; Labate, Sara Tui; Valeria. All: Melillo.

Napoli Femminile (4-3-1-2): Bacic, Pellinghelli, Pettenuzzo, Di Marino, Kobayashi; Gallazzi, Kajzba, Giacobbo, Chmielinski; del Estal, Banusic. All: Biagio Seno.

Dove vedere il match

La gara di andata si giocherà mercoledì 22 maggio alle ore 16 allo stadio ‘Moreno Gubbiotti’ di Narni. Tutti coloro che non hanno possibilità di andare allo stadio, potranno seguire la gara in diretta su DAZN.

Tratto da ilcorriereazzurro.it