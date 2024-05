In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista:

“Mi aspetto e mi auguro Gasperini al Napoli. Se vincerà l’Europa League, come spero che faccia, sarà un motivo in più per andarsene da Bergamo. Non è più un allenatore giovanissimo, ma non ha più avuto una grande occasione dopo l’Inter.

Gasperini può garantire 3-5 anni di ciclo di altissimo livello, con la meritocrazia e la disciplina al centro del gruppo. Non sarà uno simpaticissimo, ma i risultati parlano per lui.

La Conference?