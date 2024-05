“Con questo allenatore formerebbe davvero un binomio vincente”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Tramezzani, ex allenatore del Lugano:

“Conosco molto bene Manna, ho lavorato con lui al Lugano che non era nemmeno 30enne e posso già dire che è la persona giusta per il Napoli. Ha un rapporto con i giocatori molto cristallino, che sa porsi con educazione e tatto in qualsiasi contesto.

Quale allenatore gli si abbinerebbe meglio?

Conte, con lui formerebbe davvero un binomio vincente. Caratterialmente si completerebbero a vicenda. Poi Giovanni è uno che sa lavorare e relazionarsi con chiunque, quindi il Napoli cascherà in piedi con qualsiasi nome. C’è ancora tanto tempo per schiarirsi le idee, ma l’unica garanzia certa per la panchina sarebbe Conte. Pioli, Gasp e Italiano vanno bene, ma Antonio resta di un livello superiore.

Il mercato?

Manna è uno abituato a lavorare tanto coi giovani, ma ha una conoscenza globale e non limitata a certi prospetti. Approccerà in maniera soft la realtà di Napoli, poi inizierà a prendere decisioni importanti. Dovrà sbagliare il meno possibile, ma va lasciato tranquillo. La fine di questo campionato e l’arrivo dell’estate aiuteranno il Napoli a ripartire al meglio. Tutti i giocatori hanno bisogno di premere il tasto reset, non solo dirigenza e settore tecnico.

Manna come Giuntoli?