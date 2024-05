Ag. Caprile: “Bisogna aspettare per conoscere il suo futuro, è concentrato sull’Empoli”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Graziano Battistini, agente di Caprile:

Factory della Comunicazione

“La crescita di Caprile?

Penso sia una cosa normale, è un percorso di crescita. È una cosa normale di tutti coloro che possono avere delle caratteristiche e prospettive. La leadership sono gli altri che te la danno, quindi bisogna vedere come una persona sta nel gruppo. Mi sembra di vedere che i compagni lo cercano e lui risponde sempre presente.

Napoli nella prossima stagione? Intanto manca una partita all’Empoli che è la partita, quindi nel rispetto di tutti penso sia doveroso aspettare per parlare di cose che in questo momento vengono in secondo piano. Dobbiamo aspettare per parlare del futuro di Caprile. La sua determinazione non è mai venuta meno nel provare a dare tutto se stesso nella causa e lo farà ancora. La sua missione è quella di voler raggiungere questa salvezza storica. Massima concentrazione sulla partita di domenica. Se penso possa che Caprile essere inserito nelnella prossima stagione? Intanto manca una partita all’Empoli che è la partita, quindi nel rispetto di tutti penso sia doveroso aspettare per parlare di cose che in questo momento vengono in secondo piano. Dobbiamo aspettare per parlare del futuro di Caprile. La sua determinazione non è mai venuta meno nel provare a dare tutto se stesso nella causa e lo farà ancora. La sua missione è quella di voler raggiungere questa salvezza storica. Massima concentrazione sulla partita di domenica.

L’Empoli se vince, si salva. Il campionato ha regalato tante emozioni.

Qual è stata la difficoltà di Meret quest’anno? Non saprei, non so dire perché la piazza non si scalda di fronte ad un ragazzo che ha anche vinto un campionato, quindi massimo rispetto per il ragazzo. Io posso solo dire che è un atleta che rispetto, che secondo me ha dei valori e qua mi fermo perché non voglio assolutamente dire qualche parola che possa essere fraintesa, perché ci sono situazioni delicate, quindi posso dire che rispetto e apprezzo quello che ha fatto Meret a Napoli, soprattutto con la vittoria di uno scudetto storico.

Le analisi molte volte vanno fatte non soltanto in base all’errore su un singolo gol preso, ma anche in base al modo di lavorare e interpretare il ruolo. A volte vedo accanimento su Meret.

Il prossimo allenatore del Napoli? I nomi che si fanno sono importanti. Leggo Gasperini, Pioli e Conte, sono nomi importanti. Bisogna aspettare per capire la scelta definitiva. Se la scelta sarà tra questi papabili, credo che il Napoli si accingerà presto a firmare un allenatore importante.

Pietro Accardi?

Ha fatto le fortune di questi ultimi anni ad Empoli perché sta facendo un grande lavoro. Se riuscirà a chiudere questo miracolo potrà dire di aver fatto un lavoro top. Manna è un professionista giovane, io l’ho conosciuto, è stato capace di farsi largo a certi livelli e di farsi apprezzare, ha qualità indubbie”