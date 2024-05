Ultima partita, ultime briciole europee: a Castel Volturno si lavora

C’è l’ultima gara di questa sciagurata stagione, domenica al Maradona contro il Lecce. In vista dell’ impegno il Napoli ha ripreso la preparazione. Si tratta, scrive il Cds: “Ultima partita della stagione, nonché ultima chance per continuare a seguire le briciole di speranza europea. Prima ancora di fermarsi ad aspettare i risultati delle altre e la finale della Fiorentina, però, gli azzurri devono assolutamente battere i ragazzi di Gotti per provare ad acciuffare in extremis la qualificazione alla prossima Conference. Per la cronaca: il Napoli non vince dalla trasferta a Monza del 7 aprile. Un mese e mezzo e sei partite di astinenza. Per quel che riguarda l’allenamento, Mario Rui e Zielinski hanno svolto personalizzato in campo, mentre Osimhen si è limitato a una tabella personalizzata in palestra. Ngonge, invece, non s’è allenato: l’attaccante è stato bloccato da una sindrome influenzale. Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà in campo: anche per lui una sessione di lavoro personalizzato.”

