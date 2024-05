Manna pronto alla rifondazione per riportare ai vertici il Napoli

Prima la convocazione per il corso di aggiornamento a Coverciano dei direttori sportivi. Poi i saluti alla Juventus ed infine la fumata bianca che potrebbe avere anche il crisma dell’ufficialità in casa Napoli a stretto giro. Forse anche entro le prossime ore. La settimana è cominciata con ritmi frenetici per Giovanni Manna, giovane dirigente, promesso sposo del Napoli individuato per la rifondazione del club, è stato convocato oggi a Coverciano per il consueto corso di aggiornamento dei direttori sportivi. Ma a quanto pare il diesse ha declinato l’invito per accelerare i tempi, per essere operativo il più in fretta possibile e cominciare a plasmare così il Napoli del futuro. Secondo alcuni rumors la risoluzione contrattuale con la Juve (con cui è legato fino a giugno 2025) è già stata abbozzata e dovrebbe essere firmata ad horas.

E chissà che Manna non venga ufficializzato dal consueto “cinguettio” di De Laurentiis prima della sfida con il Lecce in programma domenica pomeriggio al Maradona . In quel caso il giovane dirigente di origini cilentane, nato 36 anni fa nel Vallo della Lucania, potrebbe addirittura fare capolino sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta per l’ultima gara del campionato di serie A degli azzurri. Certamente Manna sta lavorando da tempo sotto traccia per pianificare la rivoluzione del futuro. L’obiettivo è quello di riportare il Napoli dove merita: nelle posizioni di vertice della classifica a lottare per il titolo. La rifondazione partirà dalle basi, si punterà sui giovani emergenti provenienti da tutto lo stivale ed anche oltre i confini nazionali e ci saranno almeno una dozzina di operazioni in fase di start up.

