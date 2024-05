Il Mattino – Juan Jesus commosso ad una partita di calcio “speciale”, in campo i bambini

Ieri il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha assistito da una partita di calcio “speciale”, come racconta oggi Il Mattino. “Il calciatore del Napoli Juan Jesus si è presentato a un allenamento di una squadra di calcio speciale, composta da bambini fuggiti dalle guerre e bambini italiani. Mentre si rivolgeva ai piccoli parlando del razzismo nel calcio, il giocatore del Napoli si è commosso.

«Prima di tutto voglio essere esempio per i miei figli – ha detto Juan Jesus stringendo a sé suo figlio – Nella mia carriera ho sempre provato a essere una persona pulita. Quello che è successo a me è stata una brutta cosa, Ho fatto quello che dovevo fare, purtroppo è andata come è andata. Sapevo come sarebbe andata a fine. Nel calcio si può vincere, si può perdere, ma preferisco vincere qualche trofeo in meno e essere un esempio per i bambini».

L’iniziativa “Alleniamoci per la Pace” organizzata da Arci Mediterraneo per dare un calcio al razzismo e alla guerra, lanciando un messaggio di Pace con il patrocinio della comunità afgana, della comunità ebraica, della comunità ucraina e con il sostegno delle varie comunità arabe e africane del territorio di Napoli al centro sportivo Kodokan di Piazza Carlo III lunedì 20 maggio.

Napoli . Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato Eventi Sociali APS, la Scuola Calcio Asd Petrarca di Napoli, con i bambini e le bambine dell’Educativa Territoriale ARCI di Borgo Sant’Antonio Abate, Antinoo Arci Gay e il Kodokan di

Solo dai giovanissimi può fiorire la Pace di domani e chi scende in campo sa già cos’è la guerra, nonostante la giovanissima età. Tra i protagonisti di questa giornata c’era Anhelina , 9 anni, (ne aveva 8 quando è arrivata in Italia), originaria di Ivanofrankivsk, città dell’Ucraina occidentale. Anhelina non ha più notizie di suo padre dall’inizio della guerra. Lei e sua madre, Lilia , non hanno più nessuno in Ucraina perché Lilia è cresciuta in un orfanotrofio e oggi sono ospiti nelle strutture gestite da Arci Mediterraneo.

Summera, invece, arriva con suo figlio Ali dal Pakistan . Si sono lasciati alle spalle un marito e un padre violento ma non le cicatrici e i traumi fisici, frequenti e ripetuti, subiti in passato, anche loro sono ospiti dell’Impresa sociale Arci Mediterraneo, guidata da Mariano Anniciello , che opera nel terzo settore dagli anni ’90 e che dal 2013 si occupa di accoglienza per migranti nel Centro-Sud .

E proprio attorno al calcio ha visto un momento importante di aggregazione costruendo una squadra con ragazzi beneficiari di progetti di accoglienza.