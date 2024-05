Gudmundsson, 30 mln: il Napoli lavora sotto traccia

“Il blitz è servito. Sotto traccia, lontano dai riflettori, proprio come piace al presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli è uscito allo scoperto e ha fatto un primo sondaggio esplorativo per Albert Gudmundsson, una delle più belle rivelazioni di questo campionato.” E’ quanto si legge su La Gazzetta dello Sport in merito al concreto interesse del Napoli per il centravanti islandese. “Il calciatore avrebbe espresso il desiderio di continuare a crescere in Italia. Il Napoli è pronto ad accontentarlo, mettendo al centro del nuovo progetto. Il Genoa valuta il suo gioiello intorno ai 30 milioni e il Napoli – che in estate potrebbe essere il club con maggior liquidità in circolazione dopo la cessione di Osimhen – non si fa certo spaventare dalla richiesta.” Le sue caratteristiche lo rendono duttile, infatti, come scrive la rosea: “Gud è un giocatore polivalente, di quelli che sanno adattarsi a tanti sistemi di gioco: può giocare con Kvara sia nel tridente di un 4-3-3 sia come trequartista in un 3-4-2-1, sistema di gioco che ad esempio fanno Conte e Gasperini, due dei tecnici in lizza per la panchina azzurra. E può giocare anche al posto di Kvara, qualora per il georgiano dovesse arrivare l’offerta indecente da Psg o Barcellona.”

Factory della Comunicazione