Festa di compleanno e di addio per Zielinski, a Varcaturo sorrisi e lacrime per il polacco

Ieri Piotr Zielinski ha compiuto 30 anni, ed ha festeggiato con la sua famiglia ed i suoi amici in un locale di Varcaturo. Una festa che poi è diventata la sua festa d’addio al Napoli, dato che dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Inter, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La festa dei 30 anni e il party d’addio a Napoli. Piotr Zielinski, probabilmente, non avrebbe mai immaginato di coniugare le due esperienze, le due emozioni, ma tant’è: una gioia, una lacrima napoletana, una svolta per il futuro che tra meno di una settimana comincerà con vista sulla Madonnina. Andrà a Milano, all’Inter da svincolato, dopo otto stagioni a deliziare i napoletani e il Napoli con le sue danze, il suo calcio chic, quel talento straordinario culminato nell’Oscar dello scudetto. Ieri, dicevamo, ha festeggiato il trentesimo compleanno e poi ha salutato amici e compagni di squadra all’Ammot Cafè di Varcaturo, sul litorale flegreo, proprio mentre la zona era scossa dai terremoti che hanno atterrito la popolazione e creato ansia e panico a Pozzuoli, Napoli e dintorni. Al locale, però, non è stato avvertito praticamente nulla; o comunque lievi movimenti. Alla festa c’era anche Elmas, arrivato direttamente da Lipsia, dove gioca da gennaio, per rendere onore al suo amico Piotr. Ad animare il party con le sue sonorità ci ha pensato uno special guest d’eccezione: Sagi Rei, musicista israeliano naturalizzato italiano molto apprezzato. Ora non resta che salutare anche il popolo azzurro: Zielinski ha saltato le ultime quattro partite per una lesione al polpaccio sinistro, ma l’obiettivo è recuperare in tempo per domenica, per l’ultima contro il Lecce. L’ultima davvero. Auguri, Zielo”.

Factory della Comunicazione