Fedele critico: “Prendendo Gasperini o Conte il Napoli deve cambiare completamente modulo di gioco”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Questa annata nessuno se l’aspettava ma quando si tocca il fondo peggio non si può fare. Quindi bisogna ricostruire. Con che criterio? Io sento dire ogni giorno cose diverse. Si passa da un allenatore che allena in un certo modo ad un altro che lo fa in maniera completamente diversa. La confusione totale nata in merito all’allenatore, secondo me, è dovuta al presidente che ha le sue idee personali e poi ascolta i vari consiglieri. Poi ti lancia notizie che ti fanno pensare ad una ricostruzione che dovrà avvenire con un allenatore che deve allenare la squadra secondo le caratteristiche della maggior parte di questi giocatori, cioè con il 4-3-3. Prendendo Gasperini o Conte il Napoli deve cambiare completamente modulo di gioco. Per rifondare non devi prendere Gasperini che ha la difesa a 3 e marca a uomo; perché questi giocatori non l’hanno mai fatto. Quindi per cambiare una difesa e adottare i movimenti giusti occorre più di un anno. E noi abbiamo tempo? Se vuoi replicare il successo di Sarri allora devi prendere Italiano o uno simile. E’ questa la confusione che c’è. E poi, il presidente che vuole fare? Lui deve munirsi di un’organizzazione societaria. Finché non prende una persona autorevole in società questo non accadrà e ci sarà sempre lui. E questo non è un fatto positivo

Factory della Comunicazione