Conte o Gasperini? Le parole di Agostinelli sul prossimo allenatore del Napoli

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, ex allenatore deled ex calciatore dell’: “Ilparte favorito, non c’è dubbio. Tuttavia, vorrei ricordare che anche controera una partita dura. L’ha fatto anche meglio in. È chiaro che una squadra imbattuta da quaranta turni parte favorita, ma speriamo che ilpossa rimanere dal dentista. (ride n.d.r). I numeri dicono che i tedeschi recuperano le partite con carattere e fisicità. È una squadra completa, a cui faccio fatica a trovare dei difetti. Quando l’è in giornata, però, può battere chiunque. Gasperini ? L’credo non voglia separarsi. Anzi, penso che, alla fine, si continuerà insieme. Viene pagato bene, è stimato in maniera pazzesca. Una sfida nuova potrebbe anche stuzzicarlo, ma ci penserebbe bene. Futuro al? Sarebbero molto contenti i tifosi. È un allenatore a cui, però, devi dare molto tempo. Deve stravolgere una filosofia, soprattutto di lavoro, che non è comune. In molti hanno seguito il lavoro del, come. Si è tornati, grazie a lui, anche alla marcatura a uomo. In ciò ci sono dei meriti anche di, naturalmente. Per ilsarebbe un colpo straordinario.? Anche qui siamo di fronte ad un grande allenatore. Staremo a vedere. Credo che illo voglia a tutti i costi. Considerata la cessione di, il club potrebbe permettersied altro. Se non ci saranno offerte, d’altronde,potrebbe cedere alla corte dipuò stare nella rosa dele tra i centrocampisti azzurri. Ha fatto la sua presenza ed ha dimostrato il suo valore.sono le vere delusioni del campionato, anche se quella degli azzurri è stata clamorosa. Il presidente deve cercare di capire se anche i giocatori più importanti hanno voglia di restare, chi non è appagato della vittoria di un solo scudetto nella propria carriera. È una cosa che mi infastidisce molto. Ci sono campioni che, in quanto tali, non sono appagati nemmeno da dieci titoli. È la continuità a fare la differenza. Puoi anche fare un’annata storta, ma in una carriera vorrei vedere quante ottime stagioni si possono vantare. Sostituto ideale diè un trequartista, non può giocare sulla fascia. In sostituzione del georgiano, dunque, bisognerebbe pensare ad un esterno, come l’ala destra del“.