Sabatino Durante controcorrente: “Per Conte, Napoli solo un ripiego”

Nelle ultime ore la redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto telefonicamente Sabatino Durante, tornato da poco da uno dei suoi viaggi di lavoro in Sudamerica. Il re del mercato dell’America Latina, in quest’intervista esclusiva, ha fatto il punto sui temi principali che riguardano i prossimi Europei e la Serie A, soffermandosi in questo estratto sul futuro prossimo allenatore del Napoli.

Factory della Comunicazione

Veniamo alla Serie A ed al mercato degli allenatori. Gasperini, Conte, Pioli o Italiano per il Napoli e perché?

“Entrare nella testa di De Laurentiis è difficile, va spesso a cercarsi guai. Conte e Gasperini li lascerei stare. Il secondo è stato vicino al Napoli, prima di finire all’Inter qualche anno fa. Per quale motivo dovrebbe andare ora nella squadra campana, che non ha strutture e che al massimo farà la Conference? L’Atalanta farà la Champions League ed in società c’è un certo Percassi, uomo davvero competente. Conte andrebbe al Napoli solo come ripiego, se non ha altro di meglio ed ha un carattere particolare. Vuole i suoi giocatori, che siano adatti alla sua idea di calcio, mentre a Napoli comanda solo De Laurentiis. Per questo ti dico che devono prendere un allenatore che veda il Napoli come un qualcosa di rappresentativo per la propria crescita professionale. Può essere Italiano, ma Pioli è il migliore, non in assoluto, bensì per questa società. E poi è pacifico, filo societario. De Laurentiis scelga una donzella e non “Miss Mondo”. Individui un allenatore adatto per il suo target, come era Rudi Garcia, che ha sbagliato alla grande in questa stagione a mandare via”.