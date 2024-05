Rai – Clamorosa ipotesi per la panchina azzurra: si fa il nome di Claudio Ranieri!

In casa Napoli, come noto, da diverse settimane ci si trova alle prese col toto-allenatore in vista del prossimo anno. Ai nomi in lizza, si sarebbe aggiunto nelle ultime ore un profilo a sorpresa: quello di Claudio Ranieri, reduce dalla salvezza conquistata col Cagliari e già sulla panchina azzurra fra il settembre 1991 e il novembre 1992. Secondo il TG1 andato in onda alle 20.00, un eventuale approdo del tecnico testaccino in Campania non sarebbe da escludere se si considera che Ranieri non ha ancora definito la situazione contrattuale col club sardo.

Queste le parole dell’allenatore al termine del match vinto contro il Sassuolo: “Se resto? Sono in tanti a farmi questa domanda, e da tanto tempo. Io ho un altro anno di contratto e col presidente Giulini non c’è problema se voglio restare più a lungo, ora lasciatemi godere, potete capire che la testa è in subbuglio. Lasciatemi tranquillo. Ma so che voi giornalisti fate solo il vostro lavoro“.

Ecco invece parte del servizio del telegiornale: “E’ c’è chi sogna l’ennesima impresa firmata da Claudio Ranieri, che dopo aver regalato la salvezza al Cagliari, ultima di un curriculum stellare potrebbe tornare al Napoli che valuta anche Gasperini e Conte”.