Nuovo allenatore Napoli, Gautieri ha un nome poco considerato dai media

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli : “Non capisco perchédebba lasciare una delle migliori società italiane. Quindici campi sportivi, si lotta per lae per arrivare in fondo le competizioni: se fossi nel, non mi muoverei da. Un allenatore deve lavorare con tutti i confort, deve avere un centro sportivo. Ilè un grande club, macercherà il massimo. Indipendentemente dal discorso sulle infrastrutture,ha bisogno di una squadra che lotti per obiettivi importanti. Spesso, le italiane riscontrano difficoltà inma, con il lavoro, si potrà crescere anche da questo punto di vista. Sono sicuro che, prima o poi, ci arriveremo. Scomparsa del tipico numero 10? Mancano anche gli esterni di fascia. Non si lavora più individualmente. Oggi, penso che i giocatori vadano allenati e migliorati durante l’anno, con allenamenti individuali. Questo non succede e spariscono gli attaccanti, gli esterni, essendo costretti a delle scommesse di mercato che, ad eccezione dello scorso anno, non sempre riescono. Tutto ilè stato sottotono. Indipendentemente dal fatto che possa essere un campione,va migliorato sotto il profilo dei principi di gioco. Se riesce a migliorare sui tempi, può diventare tra i migliori al mondo. L’allenatore giusto per il. Un allenatore forte, che conosce l’ambiente e che sa far crescere i giocatori. La sua gestione potrebbe rivitalizzare molti azzurri. Se fossi, punterei su. Sul presidente ho una opinione diversa da tanti addetti ai lavori. Il patron cerca sempre di migliorarsi, di fare il bene del. Sono convinto che farà la scelta giusta. Se dovesse scegliere, lo farebbe con la consapevolezza chepuò ancora dare tanto ai partenopei“.