Mercato, Dendoncker e Traoré destinati a salutare a fine stagione

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, appena sarà conclusa la stagione il Napoli non dovrebbe procedere ai riscatti di Leander Dendoncker, approdato a gennaio in prestito dall’Aston Villa, e di Hamed Junior Traoré. Per il belga la società azzurra è tenuta al pagamento di una clausola di circa 9 milioni di euro, 25 invece la cifra per l’ivoriano: soldi che il club del presidente De Laurentiis non è intenzionato a spendere.

Queste le parole del giornalista: “Leander Dendoncker tornerà all’Aston Villa a giugno poiché il Napoli non attiverà la clausola di opzione di acquisto per € 9 milioni, Villa cercherà una nuova soluzione per Dendoncker. Inoltre, il Napoli al momento non è disposto a far scattare € una clausola di opzione di acquisto di 25 milioni per Junior Traoré dal Bournemouth“.