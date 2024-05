Il Mattino – Il sì di Italiano c’è, ora tutto è nelle mani di De Laurentiis

Il campionato volge al termine, e con esso tutti gli affanni di una stagione disastrosa per il Napoli, con tre allenatori che si sono succeduti sulla panchina partenopea. Il futuro del club azzurro dovrà iniziare proprio dal nuovo allenatore, e la lista dei nomi in tal senso è folta, uno su tutti quello di Vincenzo Italiano, che avrebbe detto già sì al nuovo ds del Napoli, Giovanni Manna, come sottolinea Il Mattino. “De Laurentiis prosegue personalmente le proprie consultazioni: sa di avere praticamente in tasca il sì di Vincenzo Italiano, con un accordo di massima già raggiunto proprio da Manna. Ne ha parlato anche con Commisso, a cui è legato da amicizia profonda: stavolta, la Fiorentina non alza barricate, sa che il ciclo di Italiano in viola è finito.

Factory della Comunicazione