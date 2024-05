Gli ultimi tre punti conteranno in classifica per il Napoli, e poi sarà addio per Calzona

Il Napoli giocherà l’ultima di campionato contro il Lecce, ma la data sarà resa nota oggi dalla Lega Serie A. Paradossalmente anche gli ultimi tre punti saranno importanti per gli azzurri, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Conterà per la classifica, con gli ultimi tre punti a disposizione che mancano dal 7 aprile (4-2 in casa del Monza), ma sarà anche l’ultima per molti calciatori e per lo stesso Calzona, che poi comincerà a preparare l’Europeo con la Slovacchia di Lobotka. Proprio dal regista si ripartirà, al pari di Kvaratskhelia, riferimenti tecnici anche in questo finale di stagione. Poi non sono da escludere sorprese per l’undici finale dell’anno. Tutto dipenderà da come procederanno i recuperi. Il conto alla rovescia è già partito, lo stesso vale per i tifosi. Oggi dalle 12 al via la vendita libera per chi non è possessore di Fidelity Card”.

