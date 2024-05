Gasperini “MENO QUATTRO” – CdS Campania ‘Il Napoli aspetta a giorni il sì del torinese

Napoli – I giorni di Gasp

Il tecnico chiarirà il futuro dopo la finale di mercoledì

In arrivo l’investitura del ds

Parte il countdown per la risposta dell’allenatore scelto da Aurelio

Manna può debuttare con il Lecce

L ’ u ltima settimana della stagione coinciderà con la prima della prossima: non è un giochino di parole ma un’acrobazia tra passato, presente e futuro. Necessaria: l’anno disgrazia, dopo quello di grazia, dovrà essere archiviato come summa di esempi negativi e poi sepolto sotto i mattoni della ricostruzione. Le fondamenta del Napoli che verrà sono già pronte: il nuovo responsabile dell’area sportiva, Giovanni Manna, entrerà ufficialmente in carica già in settimana e di conseguenza potrebbe – perché no? – debuttare al Maradona in occasione dell’ultima della stagione con il Lecce. Il ds subito, l’allenatore quasi. Tra un po’: il club ha scelto Gian Piero Gasperini, fortissimamente lui, ma nulla potrà accadere prima della finale di Europa League che l’Atalanta giocherà mercoledì a Dublino contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Ancora quarantotto ore di religioso silenzio e rispetto per la missione internazionale della splendida Dea del Gasp, e poi tutto sarà chiaro. Arriveranno risposte, riunioni, vertici, magari baci e abbracci: Gasperini, infatti, ha ancora un altro anno di contratto con il suo club e dopo l’Irlanda la famiglia Percassi affronterà con lui il futuro per capire se andare in un senso (rinnovo) o nell’altro (addio). Il countdown è già cominciato.

