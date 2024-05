Prossimo allenatore: manca una settimana per la fumata bianca

Ancora una settimana per la fatidica fumata bianca. De Laurentiis preferisce aspettare la fine della stagione, ma sopratutto l’esito delle finali di Europa League e Conference , per poi svelare il nome del nuovo allenatore del Napoli. E questo perché nel casting del presidente ci sono sia Gasperini, sia Italiano , impegnati rispettivamente con l’Atalanta e con la Fiorentina. Guai però a cassare dalla lista il nome di Stefano Pioli del Milan, con Conte che era il sogno di una notte di mezza estate e che per il momento sembra ancora tra le braccia di Morfeo.

Factory della Comunicazione

Insomma tutti ancora in corsa con qualche sorpasso nella voce delle preferenze, ma tutto/i ancora in gioco. I profili del resto sono quelli identificati da tempo. Salgono le quotazioni di Gasperini , ma c’è da attendere l’impegno della Dea con il Bayer Leverkusen in EL.