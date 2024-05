Napoli, c’è ancora speranza di qualificazione in Conference? Ecco i possibili incastri

Napoli, come si qualifica in Conference League? Tutti i risultati per l’ultima giornata di campionato Napoli, come si qualifica in Conference League? Tutti i risultati per l’ultima giornata di campionato. Tutti i risultati per l’ultima giornata di campionato, come si qualifica inTutti i risultati per l’ultima giornata di campionato. La larga vittoria del Torino sul Milan inguaia il Napoli di Francesco Calzona: dopo il pareggio di venerdì sera in casa della Fiorentina , gli azzurri ora sono stati scavalcati anche dalla squadra di Ivan Juric, ritrovandosi per la prima volta al decimo posto in classifica a fine anno. L’Europa della Champions League è già sfumata da un po’, così come sfumata sarebbe anche l’Europa League, spiega il Mattino.

Una flebile speranza, invece, Kvaratskhelia e compagni potrebbero ancora conservarla per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Conference League, di certo non l’obiettivo di inizio stagione ma comunque una competizione europea che andrebbe onorata tra un anno. In questo momento il piazzamento idoneo per la Conference League sarebbe proprio della Fiorentina , ottava in classifica con 54 punti e soprattutto con ancora ben due gare da giocare. Oltre l’ultima di campionato, infatti, i viola dovranno giocare il 2 giugno prossimo il recupero di campionato contro l’ Atalanta per chiudere la propria stagione.