Manca poco all’investitura ufficiale di Manna, pochissimo. Ecco la possibile data

I l primo mattone della rifondazione del palazzo azzurro ha le sembianze di un manager giovane e brillante, giacche sartoriali e attitudini forgiate in un ambiente dove arrivare secondi non è malaccio ma vincere è l’unica cosa che conta: Giovanni Manna, 36 anni da brindare il 29 luglio nel ritiro di Castel di Sangro, un giorno dopo la prima amichevole internazionale che la squadra giocherà con i turchi dell’Adana Demirspor, sarà molto presto il nuovo responsabile dell’area sportiva con tutti i crismi. Lo è già in pectore, certo, De Laurentiis lo ha scelto da un bel po’, ma questi sono i suoi giorni: manca poco all’investitura ufficiale, pochissimo. Diciamo che potrebbe anche arrivare all’inizio della settimana che porterà alla chiusura di una stagione paradossale, ai limiti dell’assurdo per tutto quello a cui lo scudetto cucito sulle maglie dopo 33 anni, ma già scucito e spedito a Milano, ha dovuto assistere. È il passato. Varrà da insegnamento. Ora c’è da ricostruire, sforbiciare, entrare duro da mediano e rifinire da fantasista.

