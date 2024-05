Il Mattino – Sirene francesi “tuonano” per Kvara, ma il suo rinnovo in azzurro è in arrivo, o quasi

Uno dei punti fermi del Napoli del futuro è sicuramente Kvicha Kvaratskhelia, che anche quest’anno, fra alti e bassi ha dimostrato che il suo grande talento è tutt’altro che spento, e anche per questo si attende solo il suo rinnovo, come sottolinea Il Mattino. “Sul piatto della bilancia ci sono tanti soldi (il PSG è pronto a sborsare 80 milioni più una contropartita tecnica) e la prospettiva della super Champions come vetrina europea che alletterebbe chiunque. Kvara però non ha mai fatto mistero del suo legame con il Napoli e la situazione è tutta in divenire. Khvicha è legato al club azzurro fino al 2027, ma ha anche un ingaggio tra i più bassi della rosa dei senatori del Napoli (1,5 milioni a stagione). Il suo agente, Mamuka Jugeli, ha sapientemente preparato il terreno durante l’anno, lanciando messaggi più o meno diretti sul futuro del suo assistito. «Tutto si deciderà a fine stagione»: è stato il leit motiv degli ultimi mesi da parte del manager del georgiano. Ci siamo, il campionato è agli sgoccioli ed è tempo di tirare le somme. De Laurentiis sa bene che per blindare il suo diamante più prezioso deve chiuderlo in una cassaforte a doppia/tripla mandata. Che tradotto in soldoni significa un aumento dell’ingaggio per arrivare a poco più di 4 milioni all’anno (compreso bonus). Per il momento le parti si stanno studiando dopo avere fatto le prime mosse. Il patron ha anche fatto leva sul contratto del georgiano: «Io sono serenissimo, tranquillissimo – ha detto – Kvara ha un contratto fino al 2027 e i contratti vanno rispettati», salvo poi correggere il tiro. «I calciatori sono tutti cedibili. Sempre. Bisogna vedere poi chi è che li vuole comprare». Come a dire: pagare moneta vedere cammello. Insomma, De Laurentiis intende avviare la ricostruzione del Napoli partendo da Kvara ma sarebbe disposto a rinunciare al suo pezzo da novanta soltanto di fronte ad una proposta indecente”.

