I sogni…si ascoltano: benvenuti a Radio iBR Scampia!

Il sogno di Alessandro Sacco era (oltre a quello di occuparsi di sport attraverso il giornalismo) supportare ed aiutare nella crescita, nella formazione professionale e nello sviluppo, i giovani. Amava Scampia ed il suo territorio. Per questo motivo, per tenere vivo il ricordo di Alessandro, suo padre, Pino Sacco, editore della testata sportiva IlNapoliOnline ha dato vita al progetto che vede nascere, proprio in questa zona di Secondigliano, Radio iBR Scampia. Ieri, 18 maggio 2024, alle ore 11:00, presso la sala parrocchiale don Benito Ricciardiello si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Erano presenti il dott. Carlo Verna (Consigliere nazionale OdG), l’avv. Tommaso Mandato (scrittore, esperto di diritto sportivo e fondatore del Campus 3S Givova), Antonio Piccolo (presidente Arci Scampia), Valerio Granato (editore AudioLive FM), Giuseppe Sacco (direttore de IlNapoliOnline), Don Alessandro Gargiulo (parroco di Maria SS. del Buon Rimedio). A moderare l’evento Massimo Iaquinangelo (direttore Istituzioni24). Al termine della conferenza, scoperta, tra un misto di gratitudine e commozione, una targa (in foto) in ricordo di Alessandro che sicuramente sta sorridendo a tutto questo. Il progetto prende vita nell’oratorio della parrocchia di Maria SS. del Buon Rimedio (da cui iBR – il Buon Rimedio), con la partecipazione dell’ intera comunità parrocchiale, ma non solo, attraverso produzioni radiofoniche, incontri formativi, realizzazione dei programmi. Lo scopo è quello di dare a chi non ha voce la possibilità di parlare, di creare un ponte tra la periferia e la città, di dare ai ragazzi e alle persone la possibilità di sentirsi parte di “qualcosa”, di offrire opportunità, possibilità di confronto, di espressione e creazione. Fare in modo che Scampia comunichi. Oltre alla parte religiosa e quella sportiva, tante altre collaborazioni già attive ed in via di definizione, in cui saranno protagonisti la musica, i libri e la cultura. Non possono non farsi gli in bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno lavorando a questa bella avventura e stanno rendendo vero un sogno. Radio iBR Scampia si può ascoltare dal sito web www.radioibr.it e attraverso le app per iOS e Android, disponibili gratuitamente. Che dire…Buon ascolto!

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja