Ecco chi è Rafa Marin, nuovo obiettivo del Napoli

In casa Napoli sono già partite le manovre per rinforzare la compagine azzurra, bisognerà puntare sui giocatori giusti per ridare nuova linfa al progetto del club partenopeo. Il Napoli, quindi, in vista del mercato estivo potrebbe rivoluzionare la rosa: ciò che è certo è che agli azzurri servono rinforzi a centrocampo e in difesa. Secondo quanto riportato da Relevo, il club ha messo gli occhi su Rafa Marindifensore del Real Madrid in prestito all’Alaves.

