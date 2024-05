Premier League, a sopresa De Zerbi saluta il Brighton! Domani l’ultima panchina

Roberto De Zerbi lascia la panchina del Brighton! E’ quanto riportato dalla società inglese con un comunicato sul proprio sito, che ufficializza a sorpresa l’interruzione del rapporto in essere col tecnico italiano. De Zerbi saluta i seagulls dopo un anno e mezzo dal suo approdo nel settembre 2022.

Di seguito la nota (fonte TMW):

“Il Brighton & Hove Albion può confermare che l’allenatore Roberto De Zerbi lascerà il club dopo l’ultima partita della stagione di Premier League, in programma domani contro il Manchester United all’American Express Stadium”. Comincia così il comunicato dei Seagulls, che a sorpresa annuncia la partenza del tecnico italiano.

“De Zerbi, arrivato al Brighton a settembre 2022, dopo la partenza di Graham Potter per il Chelsea, ha guidato la squadra al miglior piazzamento nella massima serie nel 2022/23 e ha portato il club agli ottavi di finale di UEFA Europa League in questa stagione. Il presidente, Tony Bloom, ha dichiarato: ‘Roberto ci ha regalato due eccellenti stagioni, in cui ha portato il club a nuovi traguardi, non ultima la nostra prima stagione europea che vivrà a lungo nella memoria dei tifosi dell’Albion. Abbiamo concordato di comune accordo di risolvere il contratto di Roberto in un momento conveniente per entrambe le parti, consentendoci l’opportunità di pianificare la prossima stagione e dando a Roberto tutto il tempo per considerare la sua prossima mossa e il suo futuro.

“Sono sicuro che i nostri tifosi regaleranno a Roberto e al suo staff uno splendido e meritato saluto all’Amex prima, durante e dopo la partita di domani. Nel frattempo vorrei ringraziare Roberto e il suo staff per tutto il duro lavoro svolto nelle ultime due stagioni. Lasciano il ​​nostro club in buoni rapporti e con i nostri migliori auguri per il futuro”.

Roberto de Zerbi ha dichiarato: “Sono molto triste di lasciare il Brighton, ma sono molto orgoglioso di ciò che i miei giocatori e il mio staff hanno ottenuto con il supporto di tutti nel club e dei nostri fantastici tifosi nelle ultime due stagioni storiche. Abbiamo concordato di porre fine alla mia permanenza al Brighton in modo che io e il club possiamo continuare a lavorare nel modo che meglio si adatta a ciascuno di noi, seguendo le nostre idee e visioni, nonché il nostro lavoro e i nostri valori umani. Ho trascorso due anni intensi e stimolanti lavorando in Premier League, gareggiando in quattro competizioni importanti in questa stagione. Partire ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei progetti futuri”.

Dopo il match di domani in programma contro il Manchester United, saluterà anche l’intero staff composto da Andrea Maldera, Ricard Segarra, Marcattilio Marcattilii, Vincenzo Teresa, Agostino Tibaudi, Marcello Quinto ed Enrico Venturelli.