“Ho sbagliato a mandare via Garcia? Chissà, forse sì o forse no”, De Laurentiis fa mea culpa?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ieri, in conferenza stampa di presentazione dei due ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro, e tra le altre cose si è soffermato sulla stagione che sta finendo. “Dal futuro ai flashback: «Ho sbagliato a mandare via Garcia? Chissà, forse sì o forse no. Ma solo chi lavora commette sbagli». E Tudor? Bocciato per Mazzarri: «Voleva due anni di contratto e non me la sentivo. Però mi sono assunto tutte le responsabilità: chiudo un capitolo e ne apro un altro. E lo scriveremo con la stessa attenzione che ha permesso alla società di essere l’unica ad andare per quattordici anni in Europa. Non sarà una tragedia se non ci andremo per una volta». De Laurentiis è carico: «Non sono deluso ma ho maggiore spinta. Punto, a capo. Si volta pagina»”.

Factory della Comunicazione