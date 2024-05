(Grafico) Fiorentina Napoli, Le formazioni: gli azzurri privi di Osimhen

PRIMA PUNTA

Raspadori è avanti rispetto a Simeone per il ruolo di prima punta nel tridente che sarà completato da Kvaratskhelia a sinistra e Politano a destra. Calzona dovrebbe puntare sull’ex Sassuolo per sostituire Osimhen, con il Cholito pronto a subentrare a gara in corso. Raspadori ha voglia di mettersi in mostra alle porte dell’Europeo. Oltre a riempire l’area di rigore, alla ricerca del gol, Calzona gli chiederà di fare da raccordo tra i reparti e di favorire gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni.

Mancherà, questa sera, anche Zielinski, che a fine aprile – prima della Roma – ha rimediato una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra che lo ha costretto a saltare le ultime sfide. Come Osimhen, anche il centrocampista polacco saluterà il prossimo weekend al Maradona contro il Lecce prima di ripartire dall’Inter. Nell’elenco dei convocati per la Fiorentina mancano anche Mario Rui e Gollini, quest’ultimo fermato da un affaticamento muscolare.

LE SCELTE

Non ha grossi dubbi di formazione Calzona. Punterà sui soliti noti, a loro affiderà l’ultima rincorsa europea. Dunque Meret in porta, linea di difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; a centrocampo ci sarà ancora una volta Cajuste con Lobotka e Anguissa. In avanti, come detto, Raspadori più di Simeone, quindi Kvara e Politano a completare il tridente. Il Napoli è atteso dagli ultimi minuti della stagione in trasferta prima dell’epilogo a Fuorigrotta contro il Lecce. Da lunedì prossimo si aprirà la vendita libera dei tagliandi per chi non è possessore di Fidelity Card.