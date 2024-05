CdS – ADL sicuro sulla prossima stagione: “Mi sono sempre basato sulla programmazione seria, non sulla dea bendata!”

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa di presentazione per i prossimi due ritiri estivi, e fra le altre cose, come sottolinea il Corriere dello Sport, si è soffermato sulla programmazione per la prossima stagione, dopo questa post scudetto che non ha dato alcun frutto. “E ancora: «Le ricostruzioni hanno bisogno di tempo: bisogna investire bene e non avere fretta, soprattutto, perché quando parte un nuovo ciclo la Dea Bendata può anche sbendarsi e darti una mano, ma io mi sono sempre basato sulla programmazione seria, non alla dea. Sapevo perfettamente che quest’anno non sarebbe andata con successo, era nell’aria. E così ho accettato di vivere la grande soddisfazione di aver riportato lo scudetto dopo 33 anni e poi anche questa stagione misera che serviva per fare il punto e verificare. E di una cosa farò tesoro: non bisogna aspettare tanto per mandare via chi non vuole restare. Con Giuntoli e Spalletti ho commesso un errore». “.

Factory della Comunicazione