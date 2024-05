“Allenatore, i profili sondati da ADL perfetti per una piazza come Napoli”

Oscar Damiani, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club dei principali temi del campionato.

Potrebbe essere fattibile un accostamento di Allegri alle panchine di Napoli o Milan?

“Bisognerebbe chiederlo a Max. Mi sembrerebbe strano, a dire la verità. C’è ancora un contratto con la Juventus da risolvere. Max è un vincente, andrebbe bene per qualsiasi squadra”.

Crede che il Napoli abbia già individuato il tecnico del futuro?

“Bella domanda, chiedetelo al presidente De Laurentiis… (ride n.d.r). Sono profili, quelli di Italiano, Pioli, Gasperini e Conte, che sarebbero perfetti per una piazza storica come Napoli. Gli azzurri hanno vinto uno scudetto un anno fa, ma ci sono problemi sui quali è necessario intervenire. Bisogna anche considerare che il programma della società, che soltanto essa conosce, potrebbe incentrarsi anche su giocatori che, per necessità finanziarie, non possono essere già pronti”.

Khephren Thuram è un giocatore su cui le italiane possono arrivare oppure è già fuori parametro? Potrebbero esserci interessamenti anche per il fratello Marcus.

“Ho sentito Lilian ieri sera, il figlio è stato premiato al Gentleman Fair Play. Marcus lo conosco da quando era bambino, ha grandi qualità. Gioca in un club importante e, ovviamente, se dovesse andare via sarebbe per una cifra elevata. I fratelli Thuram sono due campioni e sarebbe un ottimo acquisto in entrambi casi”.

Come eventuale richiesta di Antonio Conte, si è fatto il nome di Luis Alberto. È possibile provare a mettere a segno questo colpo per gli azzurri?

“Non saprei. Tornando a Khephren Thuram, difficilmente verrà in Italia. Francamente, non so dire quello che potrà essere il futuro. Sono tutte cose che, adesso, si sentono e si scrivono sui giornali”.