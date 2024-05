“A Napoli, gli allenatori costruttori funzionano. Strano che ADL si faccia influenzare dai tifosi”

Dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Di seguito un estratto della sua intervista.

Factory della Comunicazione

“Pensare che incida in qualche modo sulle scelte del presidente la volontà popolare mi sembra strano. Perché De Laurentiis è uno che sceglie di testa sua, io credo di aver capito con chiarezza che il futuro allenatore del Napoli è sotto contratto e per questo non ha voluto dire la sua. Ciò che mi preoccupa è non sapere se non ha detto il nome perché è attualmente con un altro club o perché effettivamente non lo sa nemmeno lui. Pioli e Gasperini giocano in due maniere radicalmente diverse, uno con la difesa a tre mentre l’altro con quattro difensori, ed anche a centrocampo hanno visioni diverse. Entrambi prevedono due rifacimenti della rosa del Napoli, ma con Pioli ovviamente di meno, e con Gasperini bisognerebbe rivoluzionare tanto la squadra soprattutto in difesa dove bisognerebbe acquistare forse quattro elementi. Natan e Lindstrom potrebbero avere una grande esplosione con Gasperini come accaduto ad esempio quest’anno a De Ketelaere, e per me meglio lui perché è uomo di campo e non un gestore di campioni che in azzurro attualmente non ci sono. Gli allenatori “costruttori” a Napoli funzionano molto di più”

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli