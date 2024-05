“Strano che ADL prenda Conte e Manna, essendo juventini…”

Nel corso di “Marte Sport Live“, in onda su Radio Marte, è intervenuto l’ex azzurro Costanzo Celestini. Di seguito un estratto della sua intervista.

“Il divario incredibile rispetto allo scorso anno, per esempio il distacco dall’Inter di 41 punti, dà il senso del disastro del Napoli. Questi punti bruciati in un anno fanno pensare a problematiche grosse che ci sono state, a verità nascoste non emerse. I tifosi sono stati presi in giro, non è leale non comunicare ai tifosi esattamente cosa è accaduto, perché si da’ corpo alle illazioni. Nessuno poteva immaginare quello che è successo quest’anno. Anche se la fuga di Spalletti e Giuntoli già è stata indicativa. Conte per il futuro? In teoria il presidente dovrebbe essere coerente: se si è lamentato della juventinità di Giuntoli sarebbe strano se prendesse Conte e Manna. Al di là di questa provocazione, è fondamentale il progetto, che deve essere condiviso dal nuovo tecnico. Lo scorso anno Spalletti ha fatto gruppo con i calciatori e soprattutto con i tifosi. Si è creata un’alchimia magica, era un’unica forza che andava avanti e vinceva le partite. Qualsiasi allenatore oggi può andare bene, serve riuscire a creare unione. E poi, per me, è fondamentale essere corretti e chiari sui programmi, il popolo napoletano sa anche aspettare, ma occorre comunicare con estrema chiarezza i programmi, perchè i tifosi non vanno mai traditi. Il gruppo attuale resta forte, non può essere considerato scarso, va rimotivato. Il Napoli non deve puntare subito a vincere il campionato, ma dovrebbe lottare per le prime posizioni, almeno considerando la rosa che ha attualmente”

