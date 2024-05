“Seppur giovane, Manna conosce il calcio e ha voglia di affermarsi”

Su Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Alberto Regazzoni, ex calciatore del Chiasso quando Manna era team manager. Di seguito un estratto della sua intervista.

Factory della Comunicazione

“Oggi lavoro per una televisione svizzera, faccio l’opinionista. Ho lavorato con Giovanni Manna ai tempi del Chiasso, lui era un giovane dirigente che arrivava dal Forlì, ma è una persona di grande spessore. E’ vero, non ha alle spalle un’esperienza importante, ma il valore umano e la conoscenza del calcio fanno parte del suo bagaglio. Importante però sarà lasciarlo lavorare. Manna conosce il calcio, è capace nei rapporti.

L’ho sentito tramite messaggi, gli ho chiesto come stava e di questa trattativa col Napoli, ma lui è sempre carico, ha voglia di arrivare sempre più in alto. E i dati parlano chiaro: è partito dal basso ed in pochissimi anni si è ritagliato un posto importante nel calcio che conta. Poter fare il direttore a Napoli credo sia una possibilità da non perdere per un giovane come lui e se andasse in porto la trattativa potrebbe dare tanto al club. Forse la piazza di Napoli cercava un profilo con maggiore esperienza, ma sono davvero convinto che Manna possa fare bene. Lui ha personalità per imporsi con un presidente come De Laurentiis.

Conte è un profilo importante e di esperienza, ma bisogna investire se prendi lui e non so cosa voglia fare il Napoli. Certo, se vendi Osimhen entrano tanti soldi, ma la gestione De Laurentiis non mi è mai sembra così dispendiosa.

Petkovic è un allenatore sottovalutato, è capace ed ha grande presenza. In Svizzera è stato l’allenatore che ha fatto meglio in tutta la storia della Nazionale per cui è molto capace. Poi conosce tutte le lingue e anche Gattuso credi sia un allenatore sottovalutato”

Fonte: Radio CRC