Lite Vaciago-Allegri, il direttore di TuttoSport parla su Kiss Kiss Napoli

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Stiamo lavorando alla notizia del possibile esonero di Allegri. Il rumor è da seguire, non è affatto una cavolata, è una roba che sta in piedi perchè c’è stata una lunga riunione oggi. L’esonero di Allegri è un’ipotesi. Battibecco con Allegri? Per me la storia è finita qui, non dobbiamo essere noi i protagonisti delle notizie. Questa cosa si risolverà in separata sede. Che Allegri avesse finito il suo percorso alla Juve lo sapevano anche i muri, ma finirla con due giornate d’anticipo sarebbe clamoroso. Mi aspetto un finale diverso per la storia che ha Allegri con questo club che anche ieri ha vinto una coppa. Pare che ieri Allegri abbia preso a calci un set televisivo ed abbia maltrattato un’ispettrice federale. Ieri Allegri ha stappato tutta la rabbia che covava da mesi. La Juve è molto imbarazzata. Manna? Secondo me in questi giorni la Juventus lo libera. Thiago Motta mi sembra quello più accreditato per la Juventus, ma non ho la certezza sia lui il nuovo allenatore”.

Factory della Comunicazione