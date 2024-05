Il Napoli in Conference? L’ex Amoruso ha una sensazione

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina: “Difficile dare un giudizio a Calzona. Il problema del Napoli è a monte, che coinvolge la preparazione atletica e che ha scaricato completamente la squadra. Non so come Garcia abbia lavorato, ma questo Napoli non corre più come quello degli anni scorsi. Questa squadra corre poco e corre male… Fiorentina distratta? La squadra vuole arrivare al meglio in tempo per la finale di Conference. Quindi ci sta che Italiano faccia qualche scelta in più di formazione. La Fiorentina si sta allenando attraverso il campionato, va detto. Il Napoli, invece, lo vedo davvero svagato e spento. E non so quanto questa squadra ci tenga ad andare in Conference League. Il campionato sarà l’obiettivo principale del Napoli, senza troppe distrazioni da coppe meno importanti. Non dico che la società non voglia andare in Conference, ma i giocatori sembrano già pensare all’estate. Conte-Napoli? Antonio ha fatto bene ovunque, ma al Tottenham si è un po’ inceppato. Al Napoli si troverebbe alla grande, però sta a De Laurentiis trovare l’accordo giusto e instaurare un buon rapporto. L’importante sarà mettere le cose in chiaro dal primo minuto. Il matrimonio va fatto per rendere tutti felici e contenti, non solo pubblicamente”.