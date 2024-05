Gennaro Iezzo: “La Champions, la Nazionale…la firma con il Napoli è stato il sogno di un bambino”

Sul canale YouTube di Napolità è uscita la video intervista in due episodi realizzata da Salvatore Pengue a Gennaro Iezzo , ex portiere del Napoli – tra gli autori della promozione in Serie A – e allenatore: “Ho sempre sognato di giocare nel Napoli, l’opportunità è arrivata quando avevo 31 anni passati ed ero ad un bivio: un contratto pronto col Cagliari, un po’ di squadre di Serie A che mi avevano contattato, la proposta più forte fu dell’AEK Atene che era in Champions League con un contratto di 4 anni. Dall’altro lato, però, c’era Reja che mi chiamava tutte le settimane per chiedermi in caso di Serie B se fossi andato a Napoli, poi sappiamo com’è andata a finire, si doveva ripartire dalla Serie C. Ho deciso di cogliere comunque l’opportunità di vestire quella maglia” .

