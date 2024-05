De Core, Il Mattino: “Pioli è più adatto alla storia progettuale del Napoli”

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Tutti speriamo che vada in porto la trattativa Conte-Napoli. La trattativa è complessa, ma è il nome più importante che può arrivare al Maradona. È un allenatore top e vuole le sue garanzie sul progetto, dal mercato sino alla struttura interna del club. Il Napoli sarà senza Europa il prossimo anno, quindi ci sono tante incognite da dover risolvere al di là del contratto dello stesso Conte. De Laurentiis lo vuole e lo insegue, un allenatore come lui sarebbe la garanzia per la rinascita del Napoli. Se non dovesse arrivare Conte, sono certo che ADL punterà su un allenatore di livello alto e non su una scommessa. Il passato di Conte parla chiaro: è un vincente, che vuole calciatori vincenti. Il Napoli ha il suo tesoretto e avrà i soldi della cessione Osimhen, quindi qualcosa potrà garantirlo. Conte non è un allenatore che si siede con pochi soldi in un ristorante stellato… Non è uno che vorrà partire dai giocatori giovani e dalle scommesse. Il Napoli dovrà avere una rosa adatta a queste richieste, cosa che l’attuale organico non era. E lo abbiamo visto con 3 allenatori diversi. Pioli più adatto alla storia progettuale del Napoli? È vero, ma il Napoli è sempre stato abituato a degli shock in panchina. Sarri, Ancelotti, Spalletti… Conte sarebbe perfetto per il Napoli e una garanzia assoluta per la prossima campagna acquisti ed il prossimo campionato. Pioli è uno molto bravo, ha fatto cose straordinarie al Milan. Sarebbe più aziendalista rispetto a Conte”.

