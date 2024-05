Contro la Fiorentina Osimhen out, sarà ballottaggio Simeone-Raspadori

Venerdì 17 maggio il Napoli affronterà la Fiorentina al Franchi, e l’unica certezza è che Victor Osimhen non ci sarà, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Non solo lo stadio del terzo scudetto: il Bluenergy Stadium sarà anche ricordato come il teatro dell’ultimo gol in trasferta di Osimhen con la maglia del Napoli. L’attaccante, infatti, non ha recuperato dall’affaticamento muscolare accusato a inizio settimana e sarà dunque costretto a saltare la partita di domani contro la Fiorentina al Franchi. Calzona dovrà rinunciare al suo bomber nell’ultima gara utile per sperare di qualificarsi alla Conference. Osimhen ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Dovrebbe rientrare per l’ultima al Maradona contro il Lecce. La gara dei saluti. In totale quindici gol in campionato, diciassette in stagione, nove da fine febbraio a oggi. A lui si era aggrappato il Napoli in questa parte finale di stagione nella rincorsa all’Europa.

