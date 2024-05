“Conte? La piazza di Napoli lo esalterebbe, ma non sarà convinto di doversi interfacciare con ADL”, l’all. Campilongo

Salvatore Campilongo, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radi Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “L’unico ostacolo per Conte al Napoli potrebbe essere il suo sentirsi al centro del progetto. De Laurentiis dovrebbe mettersi da parte e non mettere bocca sulle situazioni che possono entrare in contrasto con il tecnico. Conosco Antonio, non credo abbia chiesto tutte queste garanzie economiche, visto che è un grande professionista e non ne ha bisogno. Poi la piazza di Napoli lo esalterebbe. Semplicemente non sarà convinto dal rischio di interfacciassi con una personalità a volte invadente come quella di De Laurentiis. Il Napoli quest’anno è stato incapace di difendere con dignità lo Scudetto. Sono deluso da tutti, anche da Calzona. Certe decisioni andavano prese, altrimenti cos’è venuto a fare a Napoli. Sarei rimasto con Mazzarri e non l’avrei cambiato per nulla al mondo. Se non entri a gamba tesa nello spogliatoio, non puoi fare il primo allenatore. Calzona è stato troppo morbido nei confronti del gruppo. Il Napoli non ha mai mostrato amor proprio nel difendere lo Scudetto… Mazzarri aspettava Osimhen ed è stato cacciato poco prima che rientrasse lui. E da lì è cambiato il Napoli, con o senza Calzona in panchina. Pioli? Ha grande personalità, essere educati e signorili non significa essere morbidi. Nello spogliatoio si sente la sua presenza, Stefano ha fatto benissimo ovunque e anche al Napoli farebbe grandi cose. In assoluto preferisco Conte per il Napoli, ma già tra Pioli e Gasperini preferisco Stefano”.

Factory della Comunicazione