CdS – Gudmundsson piace al Napoli, ma ci sono anche altri due top club italiani

Il mercato del Napoli è già partito, e come detto a sufficienza, sarà rivoluzione, a partire dall’allenatore per finire ai reparti da rinforzare. Il Corriere dello Sport scrive su un interesse particolare per un attaccante del Genoa. “Ora il salto di qualità è dietro l’angolo, per l’attaccante che aveva il sogno di riportare l’Islanda agli Europei con i suoi gol. Quattro solo nei playoff: 3 all’Estonia in semifinale e 1 all’Ucraina in finale. Non abbastanza per centrare l’obiettivo. Segna in tutti i modi, Gudmundsson, sa fare tutto. Una caratteristica che non è passata inosservata: al Napoli in primis, ma anche a Inter e Juventus. Concorrenza spietata in Serie A, dove i colpi dell’islandese sono sotto gli occhi di tutti, ma anche in Premier League si sono accorti di lui. «Era il mio sogno giocare in Inghilterra – aveva detto – ma ora in Italia mi trovo benissimo e voglio restare»”.

