Bargiggia: “Conte non è convinto del progetto De Laurentiis”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Tv Play: “Su Conte posso dire che oggi ho sentito una persona vicino a lui. Non è per nulla convinto del progetto di De Laurentiis. Tutto sarebbe legato a contratto e bonus, ma non è convinto del progetto tecnico. Nello scorso inverno, quando fu cercato per il post-Garcia, aveva chiesto di non far partire Osimhen, poi non ha avuto garanzie su Kvaratskhelia e non si fida molto del progetto di De Laurentiis. E poi ha anche saputo che il presidente ha offerto un contratto a Gasperini. Ad oggi, secondo me Conte-Napoli non è in discesa. Secondo me il presidente azzurro sta ripetendo l’errore dello scorso anno. Da quello che so, Manna aveva consigliato a De Laurentiis di andare dritto su Pioli. E in alternativa su Italiano. Questa cosa di andare su Gasperini e Conte è una cosa di De Laurentiis”.

Factory della Comunicazione