Un ex calciatore allenato da Conte pensa che sia perfetto per il Napoli

L’ex calciatore dell’ed attuale allenatore delha rilasciato alcune dichiarazioni a: “ Conte ? Credo sia uno degli allenatori che può cambiare le sorti di una società in qualsiasi istante. Ha dimostrato nelle sue esperienze che quando le società sono in crisi arriva lui e riesce a risollevare le sorti della situazione. Per me è un allenatore molto importante, di personalità, che sicuramente pure per i giocatori può essere uno stimolo seguirlo.ancora non aveva bene il suo credo calcistico in testa, praticava la difesa a quattro a differenza del calcio che propone adesso. Aveva delle belle idee già all’epoca, poi ci ho giocato contro tante volte e soprattutto ho seguito il percorso che lo ha portato a tanti traguardi. Ovviamente dall’epoca è migliorato tanto ed adesso è uno dei migliori in circolazione. Alpenso che serva un allenatore come lui, che prenda la situazione in mano da zero e che abbia idee importanti e la voglia di ricompattare tutto l’ambiente, che chiedeva di riprovare le soddisfazioni avute nell’annata con. Potrebbe essere l’uomo ideale per questa squadra. Sul mercatoha sempre chiesto calciatori che possano rispecchiare il suo credo calcistico, giocatori di personalità. Sicuramente qualcosa si deve cambiare e si cambierà, ma per me ilha una rosa importante dove si può ancora fare bene. Sicuramente con un nuovo allenatore si deve ricominciare un progetto, ma coni calciatori dovranno imparare a sudare e a fare fatica perché già dal ritiro con il mister si fatica, ma se sulla panchina azzurra si dovesse sedereio credo che ilsarà subito pronto per esprimersi su grandi livelli“.