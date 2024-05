Per Conte a Napoli, tra le tante c’è una condizione insormontabile

“Per la panchina del Napoli Conte è ed è sempre stato ovviamente il primo della lista, per le caratteristiche, per la storia e per il momento del Napoli che ha bisogno di un numero uno come lui, capace di incidere subito e con un temperamento importante. E’ il candidato ideale per il Napoli ma è chiaro che dobbiamo aspettare- ha detto il giornalista a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – che la trattativa, non facile, faccia il suo corso. Se però il club non consegna le chiavi del Napoli a Conte è probabile che il tecnico non accetti di venire, ma questo è un aspetto che è importante anche per la stessa società azzurra. Quando venne Ancelotti capitò proprio questo: le chiavi del progetto Napoli non furono consegnate a Carletto fino in fondo e abbiamo poi visto come è andata a finire. Conte si sa che non è un allenatore caratterialmente facile, ma sai cosa prendi nel bene e nel male. Lui è un perfezionista, da’ il massimo e caratterizza, però non accetta i compromessi, lo ha dimostrato sia alla Juve che all’Inter o anche in Nazionale, scegliendo di andarsene nonostante situazioni buone. Conte ha bisogno di carta bianca, verrà solo se avrà la certezza di lavorare come lui vuole. Se il Napoli non pensa di dargli carta bianca è meglio che pensa ad un altro allenatore. Conte non ha altre offerte? Non so se è così, è stato accostato ad altre squadre. Ma non tutti possono permetterselo, penso al Milan, ad esempio. Non mi preoccuperei del distacco attuale di molti tifosi del Napoli: al termine di questa stagione disastrosa è normale essere delusi. Sono convinto che con i primi risultati positivi i tifosi torneranno allo stadio”