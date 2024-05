Lucchesi: “Conte al Napoli? Temo non avvenga, non è il profilo adatto”

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi, è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live, rilasciando alcune dichiarazioni sul futuro della panchina del Napoli.

Ecco le parole di Fabrizio Lucchesi:

“Il Napoli a Firenze può vincere? Dipende dal Napoli, non si sa mai quale sarà la prestazione della squadra. Si fa fatica a pensare che gli azzurri possano ritrovarsi in una sola partita, perché è chiaro che in valori assoluto il Napoli resta forte. Francamente penso che nella testa di tutti ci sia la voglia di andare a casa, di finire velocemente questa stagione per ricominciare l’anno prossimo. L’ingaggio di Conte, qualora avvenisse davvero, darebbe fiducia per il futuro, significherebbe mantenere un progetto vincente, vorrebbe dire prendere giocatori forti senza cedere i migliori o quasi.

Temo che tutto questo non avvenga, perché non è il profilo di allenatore che in genere è stato scelto dal club in passato. Il Napoli è stato un esempio a livello mondiale perché è stato competitivo pur mantenendo i bilanci virtuosi. Per questo dico che non penso che alla fine verrà Conte, mi sorprenderebbe, in tal senso, se il Napoli lo ingaggiasse. Conte sarebbe un condottiero alla Spalletti, anche se resta il rammarico dell’addio di Luciano. Il Napoli lo aveva il comandante perfetto, lo ha lasciato andare, prendendo tre allenatori distanti da lui. Con Conte sarebbe certo un programma vincente, è chiaro che sarebbe una garanzia per i tifosi azzurri“.