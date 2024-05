Dionigi: “Conte? Sarebbe davvero un grande colpo per il Napoli!”

L’allenatore ed ex calciatore, tra le altre del Napoli, Davide Dionigi, è intervenuto in diretta su 1 Station Radio durante la trasmissione 1 Football Club, parlando tra le altre cose del futuro della panchina azzurra.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Davide Dionigi:

“La Juventus vede nella finale di Coppa Italia l’ultimo appiglio per salvare una stagione fallimentare? Bisognerebbe capire quali fossero gli obiettivi per definire una stagione fallimentare. Al di là di tutto, la Juventus è a un bivio, deve capire che futuro costruire: continuare con Allegri o cambiare idea di calcio. Se riuscisse a vincere anche la Coppa, sarebbe motivo di orgoglio.

Non crede sia uno spreco di risorse avere l’allenatore più pagato della Serie A e non avere idee chiare sul futuro? Credo che, a questo punto della stagione, la Juventus abbia già le idee chiare, a prescindere da quel che sappiamo o che trapela. Non dimentichiamo, inoltre, che gli allenatori accostati ai bianconeri sono ancora sotto contratto. Anche Allegri, d’altronde, ha detto di aspettare il termine della stagione per poter fare chiarezza sul futuro.

Conte sembra vicino a sedere sulla panchina del Napoli? Si parla di Conte. Penso che, se riuscissero a portarlo, sarebbe davvero un grande colpo per il Napoli. È la persona perfetta per ricostruire dopo un anno fallimentare. È un maestro in questo. Quando è arrivato alla Juve, non ci è voluto molto per tornare a vincere. Quando a noi allenatori viene data la possibilità di costruire, senza l’affanno di dover vincere, è preferibile.

Se potesse scegliere tra lo stesso Conte, Gasperini, Pioli e Italiano, su chi punterebbe? Andrei su Conte, per i motivi che ho appena spiegato. Anche gli altri allenatori, però, sono fortissimi. Gasperini è un grande tecnico che ha costruito negli anni, Italiano è un giovane mergente. Bisognerebbe capire quali sono gli obiettivi, se immediati o nel futuro. Ad oggi, però, Antonio è la migliore figura per il Napoli.

Perché Pioli è così criticato a Milano? Purtroppo, è il sistema calcio italiano che è sbagliato. Ha vinto un campionato quando nessuno se lo aspettava. Comprendo la voglia di un tifoso di ripetersi, ma quello di Pioli è stato un grande lavoro. Poi, possiamo parlare del fatto che in Italia i cicli finiscono, anche dopo poco. In Inghilterra gli allenatori durano una vita mentre il nostro sistema è questo.

È tra quelli che crede sia meglio ripartire da zero oppure la Conference League è una competizione a cui si deve sempre puntare? E’ un trofeo europeo, e porta incassi. Certo, se non si dovesse centrare questo obiettivo, si potrebbe pensare di ripartire da zero. Resto dell’idea, però, che le competizioni europee vadano sempre giocate.

Cosa manca a Vincenzo Italiano per essere preso in considerazione da un top club? Non gli manca nulla. Come dice Guardiola, non sempre chi vince è il migliore. La bravura è anche quella di prendere allenatori che hanno fatto meno bene o, soprattutto, quelli che hanno fatto il massimo in base al materiale a disposizione. Oggi, va preso un allenatore che ha dimostrato un’idea ben chiara, come Italiano, e va costruito un futuro con quel tecnico. Lo stesso De Zerbi, dopo le avventure poco fortunate a Palermo e Benevento, ha dimostrato poi le sue qualità.