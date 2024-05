Boniek: “Consiglio un portiere ovviamente polacco che è una garanzia”

Zibi Boniek, vice presidente dell’UEFA, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Factory della Comunicazione

“I prossimi europei saranno bellissimi, sarà un torneo equilibrato e ben organizzato. Si giocherà in un paese calcisticamente evoluto e sarà una competizione fantastica. In Italia, le squadre medie, di seconda fascia, sono molto forti. Non a caso la Roma vinse la Conference League, poi la Fiorentina farà la finale per la seconda volta consecutiva e l’Atalanta è in finale d’Europa League. Peccato per l’Inter, era attrezzata per arrivare fino in fondo alla Champions. Zielinski all’Inter? E’ un ragazzo d’oro, fantastico, mi dispiace che negli ultimi mesi si sia creato questo strano clima a Napoli, è stato messo fuori ed ha giocato poco. Anche perchè ha dimostrato di amare Napoli e la sua squadra. Un giocatore ha il sacrosanto diritto di dire ‘mi fermo qua con voi, mi scade il contratto e vado a cercare stimoli altrove’. C’è stato troppo nervosismo quest’anno con lui, ma al Napoli dico che sarà difficile da rimpiazzare. Conte? E’ uno dei migliori allenatori che ci sono, lavora bene con la squadra, la tiene concentrata. Però bisogna capire perchè Spalletti sia andato via, Conte non è uno che si fa mettere i piedi in testa. Skorupski? Portiere serio, bravo, ti garantisce tutte le partite, è solido. E’ un altro ragazzo che se prendi, prendi solo un professionista esemplare. Non so se piaccia al Napoli o meno però”.