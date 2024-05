Bia: “Niente di concreto, ma si chiacchiera di Baniya con ADL”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Bia, agente tra gli altri di Ravaglia, Cambiaso e Baniya

“Sabato ero a Napoli a vedere la partita e mi è dispiaciuto vedere il Maradona così. I tifosi non hanno cantato per almeno mezz’ora, lo stadio era semi vuoto e la situazione che si è creata quest’anno è paradossale. Mi auguro che il Bologna riesca a trattenere Thiago Motta, ma è difficile. Ha dato tutto quello che poteva al Bologna e mi auguro che resti, ma credo che andrà via.

Ravaglia non se l’aspettava che tirasse Politano il rigore, pensava che calciasse Osimhen, ma è stato bravo a studiare anche i colpi dei vice. E’ stata una bella soddisfazione per lui, si merita tutto quello che sta raccogliendo. E’ strutturato, il fisico ce l’ha, ma farlo giocare col Napoli è stata una bella soddisfazione. Thiago Motta li fa giocare tutti, è questa la sua forza, li fa girare anche quando meno te l’aspetti. Con lui sono tutti sulla corda, conta su 18/19 titolari. Il gruppo nel calcio è troppo importante.

Cambiaso ha fatto la gavetta e adesso gioca dappertutto! Sono contento per lui, merita tutto il bene e spero nella convocazione agli Europei. Sarebbe la ciliegina sulla torta in una stagione molto importante.

Baniya? E’ stato convocato anche della nazionale turca, è sulla bocca di tanti. Al momento non su quella di De Laurentiis, nel senso che stiamo iniziando a chiacchierare, ma non c’è nulla di concreto. Piaceva tantissimo a Giuntoli. Non so se il Napoli sia ancora interessato a lui, vedremo. E’ come Bremer, non eccelso tecnicamente, ma può giocare sia a destra che a sinistra e la difesa a 3 è una manna che cade dal cielo perchè Baniya è velocissimo. E’ nato in Italia, da mamma turca, per cui ha le sembianze dei turchi, ma fa ridere perchè poi parla con l’accento bolognese”.