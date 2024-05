Baiano: “Uno dei problemi è che nello spogliatoio c’era anarchia totale, è noto ormai!”

L’ex calciatore di Napoli e Fiorentina, Francesco Baiano, è intervenuto in diretta ai microfoni di Forza Napoli Sempre, trasmissione in onda su Radio Marte, parlando del futuro del Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Francesco Baiano:

“Antonio Conte è uno dei migliori allenatori sulla piazza anche perché è libero e non ha bisogno di aspettare come dovrebbe essere con Italiano, Gasperini o Pioli. Penso che sia l’allenatore giusto anche se non bisogna pensare che se arriva Conte arriverà anche lo scudetto. Si dovrà pensare che prendendo un grande allenatore sicuramente porterà disciplina, quella che non c’è stata quest’anno.

Uno dei problemi del Napoli è nato proprio dal fatto che alcuni senatori, già nelle prime giornate, mandavano a quel paese l’allenatore; da qualche procuratore che ha dichiarato che il suo assistito sarebbe rimasto per l’ultimo anno; dalla lite tra il procuratore di Kvara e Osimhen. A Napoli hanno permesso tutto e anche nello spogliatoio c’era anarchia totale, è noto ormai.

Lui Alberto nonostante l’età è ancora un grandissimo giocatore. Certo non devi fargli un contratto di 5 anni. Bisogna capire quanto lo paghi e forse a 15mln gli farei un contratto da 2 o 3 anni. Con questa cifra trovi giocatori di prospettiva ma secondo me il Napoli è una squadra che deve avere giocatori importanti, per vincere, non di prospettiva. Natan, per esempio, ha bisogno di tempo per poter capire e avrebbe fatto bene ad andare in una piazza che gli avesse permesso, appunto, di poter capire di che pasta è fatto. Non credo che se arrivasse Conte si dovrebbe rivoluzionare il sistema di gioco della squadra. Conte è un allenatore che può giocare con qualsiasi modulo. La partita con la Fiorentina che possiamo immaginare dipende dalla testa con la quale arriva il Napoli che, se viene con il cervello in vacanza, potrebbe prendere una brutta “scoppola”.

Certo la Fiorentina crede nella Conference e perciò farà una partita per poter portare a casa i tre punti e per staccare ulteriormente il Napoli in classifica; perciò molto dipenderà dal Napoli. Se gli azzurri saranno quelli visti nelle ultime apparizioni, una squadra spenta, senz’anima e che prende gol ogni volta che il pallone arriva in area, allora non ci sarà partita. Un altro dei problemi del Napoli di quest’anno è la mancanza del senso del pericolo. I giocatori sembrano pensare che tanto c’è il compagno dietro che provvede. Invece lo scorso anno era: “ci penso io perché devo dare una mano al mio compagno”.

Ora, è vero che il presidente ci ha messo del suo ma i calciatori sono quelli dell’anno scorso. Il Napoli che ha vinto lo scudetto dominando non può uscire dalle prime 4, non ha guadagnato neanche l’Europa League. Negli ultimi anni non si era mai vista una squadra che vince il campionato e l’anno successivo esce fuori dall’Europa. E quest’anno c’erano anche i bonus per la qualificazione in Champions. Quindi il Napoli ha fatto un disastro completo con tutti i risvolti che comporta. Vedi la partenza di alcuni giocatori oltre al danno prettamente economico“.