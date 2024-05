“La rivoluzione è da evitare, meglio pochi innesti di qualità con l’allenatore giusto”

Dai micrifoni di Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live“, è intervenuto l’ex calciatore azzurro, Massimo Filardi. Di seguito un estratto della sua intervista.

Factory della Comunicazione

“Cambiare alcuni titolari in queste ultime gare ormai cambia poco, di certo l’unica cosa positiva per i tifosi è che ormai mancano solo due partite. Capisco la delusione e la rabbia dei tifosi, io ci sono passato nella stagione successiva al primo scudetto. E’ vero che arrivammo secondi, ma facemmo un finale di stagione drammatico. Fummo anche giustamente contestati ed anche allora molti avrebbero voluto fare piazza pulita e ripartire da zero. Sarebbe stato un errore e per fortuna la società fu molto lucida. Ne cambiò solo quattro, arrivarono calciatori del calibro di Alemao, Corradini, Fusi e Crippa e il Napoli vinse prima la Coppa Uefa e poi il secondo scudetto. Con questo voglio dire che del Napoli attuale non è affatto tutto da buttare. Secondo me questa squadra con 4 innesti, due difensori e gli eredi di Zielinski ed Osimhen, può tornare grande. Occorre ovviamente scegliere un allenatore di carattere che stabilisca regole rigide invalicabili, per cui se un calciatore sbaglia viene messo fuori rosa, con la società che deve supportarlo in tutto e per tutto. Partendo bene e con un ritiro svolto nel modo giusto il Napoli sarebbe di nuovo protagonista. Un esempio per tutti: l’attuale Anguissa è disastroso, è un fantasma. Ma è un calciatore che ha delle caratteristiche talmente importanti che va recuperato e, per come la vedo io, va confermato al 100%. In questa fase serve grande lucidità, ripeto, e occorre mettere da parte la delusione. Ma il club non deve sbagliare allenatore e dotare la rosa di questi 4 rinforzi sin dal primo giorno di ritiro e non al 30 agosto. In questo senso Antonio Conte sarebbe la scelta migliore possibile. E’ giusto che in questa fase si tratti, ma noi tutti dobbiamo sperare che il club e il tecnico riescano a trovare l’accordo. Capisco che Conte costi, ma alla fine quest’anno il Napoli ha pagato tre allenatori, quindi… Kvaratskhelia? E’ assolutamente da confermare respingendo le offerte, credo che trovino l’intesa per il rinnovo, il calciatore merita l’adeguamento”

Fonte: Radio Marte