Infermeria affollata per il Napoli in questo finale di campionato, in dubbio non solo Osimhen

Il campionato che si appresta a finire non lo fa sotto i migliori auspici, dopo una stagione disastrosa per il Napoli, che si ritrova l’infermeria sempre più affollata in vista della gara di venerdì contro la Fiorentina, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Non soltanto Osimhen. Francesco Calzona rischia di perdere altri pezzi in vista della trasferta in programma venerdì al Franchi di Firenze: la presenza di Osi è a forte rischio e ieri, intanto, anche Mario Rui e Mazzocchi hanno seguito programmi individuali: il terzino portoghese sì è limitato a un lavoro personalizzato in palestra, mentre il collega a un lavoro personalizzato in campo. Come Zielinski, fuori sin dalla sfida contro la Roma al Maradona per una lesione al polpaccio della gamba sinistra: le sue condizioni migliorano, sarà valutato gradualmente fino alla vigilia. Altrimenti tornerà per l’ultima con il Lecce, passerella finale della stagione e anche della sua carriera azzurra prima di ricominciare a Milano con l’Inter. Fuori causa, almeno per il momento, anche Lindstrom: l’attaccante danese ha effettuato terapie e personalizzato in palestra per lombalgia”

