I numeri di Kvara sono impietosi in questo finale di campionato, ma i motivi per sorridere ci sono

Il Napoli non ha alcuna intenzione di perdere Kvaratskhelia, anzi è in arrivo il rinnovo del suo contratto, con tanto di clausola e di adeguamento al rialzo, ma i numeri in questo finale di campionato non lo rispecchiano, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Kvara, nel frattempo, gioca. Ma non sorride. Anche i numeri della sua prestazione contro il Bologna non mentono: 81,5% di precisione sui passaggi, un tiro (alto), 5 dribbling riusciti su 12, 9 duelli vinti su 20. Sostituito all’81’. Statistiche che non rendono onore al suo talento ma che spiegano quanto complesso sia il finale di stagione all’interno di un Napoli pieno di contraddizioni, senza vittorie da cinque partite ma pieno di delusioni e amarezze. Fischiato e contestato dalla sua stessa gente. Non resta che tuffarsi nel futuro, insomma. A cominciare dalla trattativa per il rinnovo, il prolungamento del contratto in scadenza nel 2027 con (notevole) ritocco dell’ingaggio. E poi, beh, il primo e storico Europeo per la giovane nazionale georgiana, e il gran finale: la nascita di suo figlio. Di motivi per tornare a sorridere ce ne sono a volontà. E poi toccherà farlo anche in campo”.

